A empresa que intermediou a transferência de André Franco para o FC Porto, a Pesport Portugal, Lda, deu entrada com uma ação no tribunal contra a SAD dos dragões, a reclamar uma dívida de 272.451,74 euros.

O processo está divulgado no portal Citius e deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca do Porto.

André Franco, refira-se, foi contratado pelo FC Porto no verão de 2022/23, ao Estoril.

O médio de 26 anos, recorde-se, está atualmente afastado da equipa principal dos dragões, por decisão de Sérgio Conceição.