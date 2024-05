FIGURA DO JOGO: Felippe Cardoso

O mais combativo, o mais incomodativo junto da defesa do Famalicão e oportuno no momento de visar a baliza de Zlobin. Na primeira oportunidade, aos 22m, fez golo, após «oferta» de Topic. Ainda que o remate tenha contado com um desvio em Riccieli, o mérito do avançado é imaculado. Estava atento, preparado para uma eventual dividida e rapidamente ganhou posição para aplicar o empate.

Até deixar o encontro, aos 89m, foi um problema para a linha recuada do Famalicão. Sobretudo pelo índice de agressividade e de insistência. Como tal, a pressão caiu sobre Felippe Cardoso, abrindo espaço para Lacximicant e Nuno Moreira rematarem.

A tarde de Cardoso apenas não foi perfeita porque Zlobin foi enorme em duas ocasiões. Tal como há uma semana, em Rio Maior, a propósito da receção ao Moreirense, fica claro que este «Ganso» deverá ser o mote para um Casa Pia mais ofensivo e de uma ambição reforçada.

MOMENTO DO JOGO: defesa de férias, 56m

Foi um dado inesperado. A linha recuada do Famalicão teve uma tarde desinspirada, talvez contando com um Casa Pia medroso ou alienado do ataque. Na verdade, a desorganização dos centrais e a incapacidade de os laterais ajudarem à transição ofensiva espelha – arrisco, até – a jornada menos conseguida da defesa na era Evangelista. Os dois golos contra resultaram de erros de construção e de posicionamento. Em suma, Zlobin evitou a goleada.

Outros destaques:

Zlobin: o guardião, formado no Benfica, estreou-se esta tarde na Liga e justificou a aposta de Evangelista. Agigantou-se perante Cardoso, resolveu erros da defesa e evitou uma vitória «gorda» do Casa Pia. Contratado pelo Famalicão em 2020, o guarda-redes russo, de 27 anos, merece espaço na Liga, ou, em alternativa, em equipas de topo da II Liga. É rápido, corpulento e sabe ler os movimentos dos avançados. Uma figura a seguir.

Puma Rodríguez: o brilho de um avançado será decisivo se este optar por distribuir o seu «perfume». Ora, Puma foi incapaz de o fazer. Tanto quis puxar a si as atenções que acabou por frustrar os contra-ataques do Famalicão. As fintas saíram bem, a velocidade foi impecável, mas Puma parece não saber quando passar a bola. Raramente o fez e o desaire dos famalicenses também se explica por esta via.

Youssouf: o golo madrugador parecia lançar o Famalicão para um triunfo tranquilo. Foi um remate vistoso do médio. Todavia, o desaparecimento dos anfitriões coincidiu com o «apagão» do francês. Valeu pelo 1-0.

Gustavo Sá: «mastigando» as investidas ofensivas, o jovem internacional português foi incapaz de visar a baliza de Lucas Paes, ora rematando ao lado, ora procurando «passes extra» quando se exigia coragem para ensaiar o golo. Numa tarde de pouca inspiração nos famalicenses, Sá foi o espelho de um estranho comodismo em boa parte do encontro.

Cádiz: de facto, esta foi uma tarde estranha. O máximo goleador do Famalicão na Liga (15) foi silenciado pela defesa dos «Gansos». O ponta de lança não encontrou espaços em velocidade ou no ar. Lição bem estudada pelos comandados de Gonçalo Santos. Ainda assim, nada põe em causa uma época prolífera para o venezuelano, que por várias ocasiões provou ser um dos principais avançados em Portugal.

Nuno Moreira: nota honrosa pelo golo e pela eficácia num momento de desacerto da defesa da casa. O médio foi uma das referências ofensivas, sempre apontado à baliza de Zlobin.