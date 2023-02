Após a derrota europeia, o Sporting de Braga voltou aos triunfos na receção ao Arouca, partida da 21.ª jornada da Liga.



Os bracarenses começaram o jogo a ganhar. Abel Ruiz, aos 17 segundos (!), fez o 1-0 e marcou, para já, o golo mais rápido da Liga 2022/23. Nos minutos finais, Banza confirmou o triunfo minhoto.

Esta vitória deixa o Sp. Braga no terceiro lugar a dois pontos do FC Porto, segundo classificado, e a quatro do líder Benfica, que apenas joga esta segunda-feira.



Veja os melhores momentos da partida: