O Sp. Braga foi a Barcelos vencer o Gil Vicente por 1-0 e isolou-se no segundo lugar da Liga com 25 pontos, menos seis do que o líder Benfica e mais dois do que o FC Porto.

Iuri Medeiros, aos 67 minutos, apontou o único golo do jogo.

O resumo do Gil Vicente-Sp. Braga: