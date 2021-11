Depois do triunfo europeu frente ao Borussia Dortmund, o Sporting regressou esta noite aos jogos no campeonato, também com uma vitória, frente ao Tondela (2-0). Em Alvalade, Pablo Sarabia, aos dez minutos, e Paulinho, aos 50 minutos, fizeram os golos dos leões.

Na próxima jornada, o Sporting defronta o rival Benfica no Estádio da Luz.

O resumo da vitória frente ao Tondela: