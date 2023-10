O Sporting venceu o Boavista por 2-0 no Estádio do Bessa e recuperou a liderança isolada da Liga, agora com mais 3 pontos do que Benfica e FC Porto, que seguem na perseguição aos leões.

Geny Catamo (37m) e Pote (85m) fizeram os golos da equipa de Ruben Amorim.

O RESUMO VÍDEO do Boavista-Sporting: