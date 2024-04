O Vizela e o Rio Ave empataram a um golo na jornada 31 do campeonato.

Yakubu Aziz abriu o marcador logo aos quatro minutos e aos 37, Samuel Essende fez o golo do empate, que se manteve até final. Com este resultado, o Vizela mantém o último lugar do campeonato, com 22 pontos e está em risco de descer de divisão, ainda nesta jornada. Quanto ao Rio Ave, já não pode descer diretamente de divisão, sendo que apenas pode, neste momento ficar no lugar de playoff de manutenção.

Veja o resumo do encontro: