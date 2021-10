O Gil Vicente quebrou a série de sete jogos sem ganhar ao triunfar na Madeira por 1-2 ante o Marítimo, num jogo da 10.ª jornada.



Os golos dos gilistas foram anotados por Fujimoto (28m) e por Lucas Cunha (67m). Pelo meio, Xadas anotou o golo de honra dos insulares em cima do fecho da primeira metade.



Com este resultado o Gil chegou aos 12 pontos e ultrapassou Boavista e Paços, que ainda não jogou, na tabela classificativa. Por sua vez, o Marítimo continua sem ganhar desde a segunda jornada e é 14.º com 7 pontos, mas ainda pode cair mais lugares na tabela até ao final da ronda.



