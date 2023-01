O FC Porto triunfou em Guimarães por 1-0 frente ao Vitória, numa partida da 17.ª jornada da Liga.



No D. Afonso Henriques, os campeões nacionais venceram graças a um golo de João Mário ao cair do pano da primeira parte.



Com esta derrota o Vitória perdeu o 6.º lugar da Liga para o Arouca enquanto o FC Porto continua a cinco pontos do líder Benfica e um do segundo classificado, Sp. Braga.





Veja o resumo da partida: