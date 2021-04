O Sporting inaugurou o marcador no Estádio de São Luís, ante o Farense, por Pedro Gonçalves, aos 36 minutos de jogo.

O jogador do Sporting chega aos 17 golos na I Liga e volta a isolar-se na lista dos melhores marcadores, agora com mais um golo que Haris Seferovic, do Benfica.

