Apesar dos dois empates consecutivos, os adeptos do Sporting não desarmam no apoio à equipa e quiseram demonstrá-lo esta quinta-feira, véspera do jogo com o Farense.

Vários adeptos leoninos reuniram-se em Alcochete para dar força à equipa de Ruben Amorim aquando da saída da viagem para Faro, e à chegada ao Algarve a comitiva verde e branca foi novamente brindada com o apoio de uma pequena multidão, que cantou e lançou tochas pelo clube de Alvalade.

O Sporting, líder do campeonato com seis pontos de vantagem sobre o FC Porto, joga esta sexta-feira no terreno do Feirense, a partir das 21h00, em partida da 27.ª jornada da Liga.