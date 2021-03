Aos 4 minutos do Benfica-Boavista, o árbitro Manuel Mota assinalou penálti a favor dos encarnados por falta de Chidozie sobre Waldschmidt.

Depois de alertado pelo VAR, o juiz da partida foi ver as imagens e retificou duas decisões tomadas no lance: a falta foi fora da área e, por isso, deu indicação para a marcação de livre direto, e trocou o cartão amarelo pelo vermelho ao defesa do Boavista.

De referir que o Benfica continua sem penáltis a favor nesta edição da Liga.

Veja o lance: