Jogadores, equipa técnica e elementos da estrutura de futebol profissional do Rio Ave realizaram, na manhã desta quinta-feira, a terceira ronda de testes à covid-19, com vista à retoma dos treinos coletivos, caso os resultados sejam negativos.

«Após um terceiro teste negativo, o grupo poderá voltar a treinar dentro da nova ‘normalidade’, embora tal não signifique o levantar de medidas essenciais de prevenção, pois continuarão a verificar-se cuidados diários monitorizados pelo departamento médico», refere o Rio Ave, em nota no seu sítio oficial.

Nesta altura, o clube de Vila do Conde espera a possível aprovação do seu estádio, no âmbito do regresso da I Liga de futebol, para concluir a época 2019/2020.