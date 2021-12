A FIGURA: Vitinha

Que grande jogo do jovem médio português. Foi, durante toda a partida, um dos melhores do meio-campo portista. A classe com que trata a bola é inegável: o grande passe aos 15 minutos para Otávio é disso exemplo. A boa exibição foi justamente coroada com um golo, o 0-2 no marcador, ao minuto 70, que deu outra tranquilidade à equipa azul e branca.

O MOMENTO: o segundo golo, da tranquilidade (70m)

Até meio da segunda parte, sentia-se que o jogo podia cair para qualquer lado. O FC Porto estava em vantagem, mas o Portimonense também ia espreitando o empate. Apesar da superioridade ao longo da partida, o segundo golo dos portistas, ao minuto 70, foi o momento-chave que trouxe tranquilidade para as hostes de Conceição.

Portimonense-FC Porto: toda a reportagem do jogo

OUTROS DESTAQUES:

Luis Díaz: não é novidade, mas o internacional colombiano voltou a ser um dos melhores do FC Porto. Esteve envolvido em dois golos e foi sempre um quebra-cabeças para a defesa do Portimonense. Os tubarões europeus bem andam atrás dele…

Otávio: tal como Vitinha, esteve sempre muito seguro no meio-campo portista. Foi dos pés de Otávio que saiu o grande golo da noite: um chapéu a Samuel, cheio de classe.

Aylton Boa Morte: praticamente todos os lances de contra-ataque do Portimonense passaram pelos pés dele. Aylton foi sempre um dos mais inconformados dos algarvios, fazendo da velocidade a sua arma.

Samuel Portugal: apesar de ter sofrido três golos, a exibição do guarda-redes do Portimonense não foi má. Foi impedindo o golo do FC Porto, com boas defesas ainda na primeira parte, e não é culpado em nenhum dos golos.