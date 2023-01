Declarações do treinador do Desportivo de Chaves, Vítor Campelos, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após o empate (1-1) ante o Paços de Ferreira, em jogo da 15.ª jornada da I Liga:

«Sabíamos que ia ser um jogo difícil, até porque o Paços tem um treinador novo, se assim se pode dizer e, quando isto acontecer, há sempre aquela energia extra de, pelo menos, no primeiro jogo, os jogadores quererem mostrar que merecem um lugar no onze. Além disso, o Paços teve o acrescento de três jogadores que se estrearam hoje [ndr: Marafona, Maracás e Alexandre Guedes]. Sabíamos que ia ser complicado até pelas condições climatéricas, o relvado portou-se bem.»

«Creio que acaba por ser um jogo equilibrado e disputado, no computo geral o resultado acaba por se aceitar devido ao que decorreu durante toda a partida. A haver um vencedor creio que a oportunidade mais flagrante, para além de uma que tivemos do Mendes, tivemos a do Sandro no último lance e podíamos ter vencido.»

[O que faltou para segurar a vantagem:] «Faltou termos a frieza suficiente para termos mais tranquilidade. Vínhamos de um resultado desfavorável em casa e hoje senti que os jogadores, mais do que ganhar o jogo, estavam algo receosos para não sofrermos e que acabou por acontecer, num lance em que a bola bateu duas vezes, não pode acontecer. Devemos atacar a bola para não deixar bater. Estamos com algumas limitações, alguns lesionados e tivemos de fazer algumas alterações, até ajustar jogadores, fora da posição, como o Sandro, que acabou por entrar bem. Mas reforçar: muito contente pela determinação e a concentração que tiveram, com a exceção do golo, que não pode acontecer.»

Desp. Chaves agradece colocação dos adeptos na bancada coberta

Na conferência de imprensa de Vítor Campelos, a administração do Desportivo de Chaves, através do seu diretor de comunicação, Sérgio Mota, agradeceu a colocação dos adeptos dos flavienses na bancada coberta. Uma situação que não estava prevista e que foi possível com a interligação entre os clubes e as forças de segurança.