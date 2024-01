Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vitória, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (3-0) frente ao Estrela da Amadora, no primeiro jogo da segunda volta do campeonato:

«Foi um jogo contra um adversário que nos criou muitas dificuldades. Fora de casa já não perdia há três jogos, não é fácil controlar o jogo, porque o Estrela tem muita variabilidade no seu jogo. Tivemos duas partes distintas. Mesmo em momentos em que não fomos capazes de controlar o jogo, o Estrela não criou oportunidades. Na primeira parte o jogo foi equilibrado, tivemos de obrigar o Estrela a expor-se; a segunda parte foi muito bem conseguida, retirámos espaço interior, tivemos mais força nas segundas bolas e aproveitámos os espaços que o Estrela foi deixando. Fomos uma equipa muito inteligente, o Vitória foi melhor que o Estrela. Mérito dos meus jogadores, cada jogo tem a sua história e tivemos de ter uma mentalidade de campeões para o poder superar».

[Alterações quando se estava a analisar o penálti] «Já tínhamos alertado e definido ao intervalo. Como o jogo se estava a desenrolar, o Estrela ia apostar no jogo direto e nos duelos, tínhamos de nos preparar para ganhar as segundas bolas, porque o Estrela ia apostar nisso. Conversámos isso ao intervalo, era importante entrar bem e criar essa nuance no jogo, para aproveitar os duelos e o espaço nas costas. Foi o que fizemos, os jogadores estão de parabéns».

[Vitória com 36 pontos à 18.ª jornada. O que dizem estes números?] «Dizem que os jogadores têm feito por merecer. Fico orgulhoso ao olhar para este grupo e perceber que estamos a fazer história a ter 36 pontos a esta jornada. A forma como olhamos para isso é continuar o trabalho, perceber o que nos tem feito chegar aqui, o foco, a atitude, a capacidade de superação, para a cada jogo sermos capazes de ultrapassar as dificuldades que nos vão aparecendo. Queremos manter esta mentalidade de campeão na segunda volta».

[Mercado de inverno não tem tido influência] «Deve-se ao que tenho vindo a falar. O grupo que tenho, a mentalidade que este grupo de jogadores tem, ficam-se no dia a dia, no que controlam, no trabalho e na mentalidade de campeões todos os dias. Sabemos que estamos no mercado, temos de lidar com isso e manter-nos fortes para fazer uma boa segunda volta».