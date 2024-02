Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (2-2) frente ao Benfica:

«Quem viu o jogo, percebe que o resultado é inteiramente injusto para o Vitória. Foi a equipa mais corajosa, mais ativa, com mais oportunidades criadas. O melhor jogador do Benfica aqui foi o guarda-redes, o que diz o que foi o nosso desempenho. A nossa primeira parte foi monstruosa, não permitimos que o Benfica chegasse ao último terço com critério, só chegava com bolas para das. Mesmo sem o terreno nas melhores condições conseguimos aproveitar os espaços por fora e por dentro e tirámos bem os espaços ao Benfica, procurando a profundidade. O que fizemos a nível de qualidade de jogo foi monstruoso. Deveríamos chegar ao intervalo a ganhar por mais do que um golo. Disse aos jogadores para não ficarem tristes por sofrer um golo injustamente, mas a ser destemidos e corajosos na procura dos três pontos. Chegámos ao segundo golo, tivemos oportunidade de fazer o terceiro. Depois a expulsão condicionou, mas nunca perdemos a coragem de ser Vitória. O Benfica poucas oportunidades teve a não ser o golo, num ressalto. Senti os meus jogadores tristes, o Vitória perdeu aqui dois pontos».

[Expulsão] «Nunca vou falar de arbitragem, deve ser valorizado o jogo que os meus jogadores fizeram, jogaram como campeões, foi um excelente espetáculo. A jogar contra o Benfica com menos um jogador mantiveram a coragem de jogar olhos nos olhos. Acho que é dos melhores árbitros portugueses, sinceramente. Mas parece-me que é expulsão, ainda para mais com o VAR, se não fosse…»

[Oportunidade desperdiçada para fazer o terceiro é o momento do jogo?] «Sim, sem dúvida. Se fizéssemos aí o terceiro golo o jogo fechava. Sem dúvida que é um momento chave, se o Benfica sofre esse golo penso que desistia, não conseguiu pegar no jogo como pretendia. Mais uma vez é destacar o facto de termos tido uma atitude fantástica com menos um jogo».