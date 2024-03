Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henrique, após o triunfo (1-0) frente ao Famalicão:

«Tivemos oportunidade mais do que suficientes [para matar o jogo]. Temos de realçar e valorizar a postura da minha equipa e dos meus jogadores. Queríamos voltar às vitórias em casa, e demonstrámos isso desde o primeiro minuto. Não deixámos o Famalicão fazer as suas ligações, forçámos à profundidade e com bola tivemos um jogo posicional fantástico. Criámos oportunidades atrás de oportunidades, na primeira parte o 1-0 era curto e na segunda parte tivemos intenção, frente a uma grande equipa, de fazer o segundo. Fomos sempre uma equipa corajosa, se tivéssemos feito o 2-0 penso que o jogo terminaria aí e o resultado podia até ser mais dilatado. Mesmo depois de falhar o penálti, não permitimos oportunidades a não ser de bola parada, seria uma grande injustiça».

[Quebra com bola a partir do minuto 70, substituições tardias?] «Tivemos algumas saídas, algumas perdidas, mas saímos sempre, tanto é que tivemos oportunidades. O Mendes e o Jota fizeram um jogo monstruoso sem bola, a cortar as linhas de passe e na pressão, e com bola o Mendes a aproveitar o espaço e o Jota a aproveitar os apoios e a profundidade. Tínhamos o jogo controlado, aos 80 minutos senti que era importante dar maior frescura e maio capacidade. Tenho falado da qualidade humana desta equipa, estiveram muito bem».

[Kaio César podia ter entrado mais cedo?] «Vem de um contexto diferente, a fase em que está, a adaptar-se, numa aprendizagem. Está a evoluir muito, é um jogador com o qual contamos, mas nesta fase ainda está a perceber os momentos, ainda para mais num jogo deste, muito tático, teria de entrar com o jogo mais partido. Foi o que aconteceu, entrou quando houve mais espaço, e não tenho dúvidas nenhumas que é um jogador com o qual contamos e que nos vai ser muito útil».

[Penálti para Butzke] «Falhar penáltis faz parte. Ninguém gosta de falhar, foi o que lhe disse, as incidências da vida corem como correm, temos de aproveitar para ficarmos mais fortes. Estava triste, falhar faz parte da vida, tem vindo a crescer, é um jogador de equipa, todo o grupo gosta dele e que ainda nos vai ser muito útil, tem de perceber como é que isto o pode tornar mais forte».

[Como foi decidido quem marcaria o penálti?] «Temos um grupo fantástico, por isso se marca a diferença este grupo vai fazer história pelas ligações que tem. Foi uma decisão do grupo do Tiago. Falei com o meu adjunto, não era ele que estava estipulado marcar, mas se o grupo decidiu essa foi a minha decisão. São esses valores que quero, esta cultura».

[Aproximação ao quarto lugar] «Estamos num clube ambicioso, com uma mentalidade de campeão, aqui joga-se sempre para ganhar. Temos oportunidade de ganhar já no próximo jogo, a nossa filosofia é sermos melhores e estamos mais próximos de conquistar os três pontos no próximo jogo, isto é uma mentalidade de campeão, esta ambição e este espírito».