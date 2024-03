Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vitória, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (1-0) frente ao Famalicão. O técnico do Vitória foi questionado sobre a possível chamada de Jota Silva à seleção:

[Recado a Roberto Martinez?] «Recado nenhum, antes pelo contrário, apenas tenho de lhe mandar um abraço pelo trabalho fantástico que tem feito na nossa seleção.

Quanto ao Jota, acredito muito que vá ser convocado, por aquilo que é o desempenho dele, as características que tem, vai dar muito à seleção. É uma oportunidade para mostrar que qualquer jogador pode lá chegar, e aqui no Vitória trabalhando é possível. Acredito muito que o Jota vai chegar à seleção, acredito que vai lá estar, merece, é um exemplo para muitos jovens. O percurso do Jota é uma história bonita».