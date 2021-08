Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, depois da derrota (4-0) frente ao V. Guimarães:

«O segundo golo matou o jogo, minutos antes tínhamos marcado, num período em que tínhamos equilibrado o jogo e estávamos a estabilizar o nosso jogo, a ligar o jogo. Na primeira parte não estivemos bem posicionados para ter bola e para procurar o espaço. O lance do segundo golo marcou-nos, a equipa passou para a frente, mas de seguida há um penálti e depois logo o segundo golo marcou um pouco a nível emocional. O resultado é exagerado pela equipa que fomos. O resultado é o que é e o Vitória está de parabéns pela vitória».

[Declive saiu do banco?] «Sem dúvida que os jogadores que entraram fizeram o Vitória crescer, conseguiram mexer, mas nós também, com o Claudemir conseguimos estabilizar, até fez um grande passe. Ainda estamos a cometer erros de crescimento, temos de pagar com isso, é óbvio que gostávamos de ter o Ivanildo mais cedo. A equipa vai crescer e vai estar preparada para os próximos desafios»

[Resultados fora com goleadas] «Gosto que as minhas equipas sejam corajosas, olho para qualquer desafio como oportunidades de crescer. Não gosto que as minhas equipas estejam passivas à espera do erro. Gosto de discutir o jogo, é assim que os jogadores crescem. É óbvio que o Vitória foi melhor, mas é nestes jjogos que crescemos, que se adquire as competências que são necessárias para os nossos jogadores crescer».

[Lesão do Cassiano] «O Cassiano está num bom momento de forma. Sentiu uma dor na coxa. Acreditava que podia jogar com os dois na segunda parte [Schettine], mas sentiu uma dor na coxa. Ainda não sei o que tem, mas a dor que sentiu leva-nos a pensar que é uma lesão muscular».

[Dez golos sofridos preocupam?] «Nestes três jogos já sofremos quatro penáltis. Neste jogo foram números exagerados, mas é o que é. A equipa vai melhorar, é olhar em frente. Faz parte do jogo, o Vitória teve capacidade para marcar quatro golos».

[Jogo diferente se o golo não fosse anulado?] «Acredito que sim. Até fomos resolvendo os problemas depois da entrada forte do Vitória. O golo ia trazer qualidade e confiança, o golo ia dar para outros patamares.