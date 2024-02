Álvaro Pacheco prometeu um Vitória de Guimarães com «ambição e espírito de conquista» frente ao Portimonense, num jogo da 22.ª jornada da Liga. O técnico deixou, de resto, elogios aos algarvios, cujo lugar na classificação «não corresponde à qualidade» do plantel e recordou o duelo da primeira volta.



«É uma equipa que ganhou em nossa casa, com um plantel forte e jogadores interessantes, principalmente os da frente e os do meio-campo. É uma equipa muito robusta e alta na defesa, forte nos duelos», referiu, em conferência de imprensa.



O treinado dos vimaranenses abordou ainda as ausências de Borevkovic e de Jota Silva, por castigo, do jogo no Algarve.



«Alguns jogadores vão ter oportunidade para jogar (…). O Jota tem estado a um nível muito bom e o Toni [Borevkovic] tem estado a um nível muito bom, porque os jogadores que estão no banco os têm obrigado a estar esse nível. Gosto de ter todos os jogadores disponíveis, porque gosto de ter ‘as boas dores de cabeça’, mas nunca abdicamos da nossa identidade. Vamos apresentar-nos com a mesma ambição e espírito de conquista de outros jogos», disse.



Além de ter falado sobre Kaio César, reforço que ainda está a conhecer «um país em que o futebol é completamente diferente» e a «trabalhar para ter uma oportunidade», Álvaro Pacheco falou sobre a hipótese de uma possível transferência de um atleta do Vitória para fora da Europa.

«O mais importante é a honestidade, o presidente dizer qual é a realidade do clube e o que é importante para o clube. Eu e o presidente estamos sempre em sintonia. Percebo perfeitamente o que é o melhor para o Vitória. Enquanto treinador, gostava de não perder ninguém. Espero e fico ‘a rezar’ para não perder jogadores», concluiu.

O Vitória de Guimarães joga frente ao Portimonense, no Algarve, às 18h00 do próximo sábado.