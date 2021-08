Momento: André Clóvis falha penálti

O Estoril contou com uma oportunidade soberana para abrir o marcador, logo a abrir a segunda parte, quando Jorge Fernandes derrubou André Franco em plena área. André Clóvis, chamado a converter o castigo, fez quase tudo bem. Trmal voou paraum lado, a bola foi para o outro, mas passou ao lado. Foi por centímetros para desespero dos adeptos canarinhos.

Figura: Miguel Crespo voltou

Foi a grande figura na promoção do Estoril ao primeiro escalão e isso nota-se no carinho que os adeptos lhe dão. Falhou a primeira ronda, uma vez que estava a cumprir castigo, mas Bruno Pinheiro reservou-lhe lugar para o onze desta noite e o talentoso médio correspondeu com mais uma boa exibição, mesmo a jogar a extremo. Ao longo do primeiro tempo ajudou, essencialmente, a equipa a defender, mas foi ensaiando umas respostas rápidas. Cresceu no segundo tempo, como toda a equipa e esteve muito perto de marcar quando, na sequência de um canto, a bola foi ter com ele, mas atirou ao lado, já com os adeptos de pé nas bancadas. Os adeptos voltaram a levantar-se, quando Crespo foi substituído, para a ovação da noite.

Outros destaques:

Quaresma

Boa primeira parte do extremo a procurar improvisar espaços, em constantes combinações com Sacko sobre a direita e a arrancar alguns cruzamentos. Num deles, de trivela, até esteve perto de marcar, com a bola a passar junto do segundo poste. Na segunda parte teve de recuar para ajudar a defender depois da expulsão de Alfa Semedo e perdeu protagonismo no jogo e acabou substituído.

Carles Soria

Mais uma boa exibição do lateral catalão que o Estoril encontrou no Espanhol. Muito bem a defender, a fechar o flanco a Marcus Edwards, mas também a atacar, subindo muitas vezes pela ala à procura de desequilíbrios, permitindo a André Franco procurar um jogo mais interior.

Rochinha

Entrou com tudo no jogo na altura em que o Vitória parecia mais debilitado. Levou a equipa novamente para a frente e meteu o Estoril em sentido. Ainda se queixou de uma falta dentro da área nos instantes finais, mas João Gonçalves nada assim assinalou.