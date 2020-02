O V. Guimarães não se pode atrasar para os lugares europeus. É com essa convicção que Ivo Vieira encara a receção do próximo domingo ao Tondela, um «adversário fortíssimo fora de casa». Contudo, os vimaranenses mostram-se confiantes num bom resultado que dê sequência os triunfo da última jornada na Vila das Aves.

«Faltam 12 jogos, ainda há muito para jogar, mas também os pontos para conquistar são cada vez mais reduzidos. É fundamental não nos atrasarmos mais para o nosso objetivo. Lutando, vamos fazer tudo para impor a nossa qualidade e vencer o jogo», referiu Ivo Vieira na conferência de imprensa de lançamento do jogo.

Apesar de o campeonato se aproximar da fase de maiores decisões o técnico continua a acreditar que é necessário jogar bem e não pensar apenas no resultado. «Não vou mudar o meu alinhamento, naquilo em que acredito. Para mim é fundamental jogar bem e ganhar, mas mesmo não jogando bem é importante vencer, Sempre que puder, quero associar uma e outra coisa. Farei tudo para que seja possível. Vou manter a minha linha, porque acredito muito nela», disse.

Para levar de vencida a equipa do Tondela o técnico acredita que a receita é ter paciência. «Temos de ser pacientes, mas intensos na procura do ataque. Temos de ser uma equipa muito equilibrada no processo defensivo para nos precavermos para os ataques do nosso adversário, temos de ter uma concentração altíssima. Ser pacientes não quer dizer passivos ou lentos. Temos de ter alguma paciência para tomar as melhores decisões», frisou.

Questionado sobre a substituição de Tapsoba, Ivo Vieira concordou que são necessárias adaptações. «A qualidade dele ainda no dia de ontem ficou bem visível. Precisamos de algumas adaptações porque era um jogador diferenciado. Isto não é desprezar ninguém. As equipas perdem algumas coisas na qualidade de jogo quando vendem os seus principais ativos. A curto e médio prazo temos de encontrar alternativas na forma de jogar para ir de encontro à nossa ideia de jogo, ajustando a equipa para dar uma resposta ao nível da primeira fase de construção. Os jogadores têm características diferentes, isso faz parte», vincou.

Ivo Vieira mostrou ainda o seu desagrado pela eliminação das equipas portuguesas das provas europeias. «Não é bom para o futebol português. O meu desejo era que todas as equipas conseguissem passar. Dou a vida pelo Vitória, mas sou português. Isto tira muita coisa para o futuro, corremos o risco de perder o lugar no ranking, no futuro. Nunca é bom para o futebol português», alertou.

O jogo ente o V. Guimarães e o Tondela está agendado para as 20horas do próximo domingo no Estádio D. Afonso Henriques.