Declarações de João Aroso, treinador interino do Vitória de Guimarães após a saída de Moreno, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, depois do triunfo (2-1) sobre o Gil Vicente:

[Sentimentos da preparação deste jogo? Normal] «Normal não foi, é evidente. A sensação, que acho que posso transmitir é como se tivéssemos perdido na Amadora, para pior. Fomos reagindo durante a semana, todos nós, tentando fazer o nosso trabalho o melhor possível, tentando ser os melhores profissionais possível. Apesar de não ser uma recuperação total, tivemos foco, mas as sensações ainda eram menos boas. Viemos para este jogo com uma vontade de ganhar. Disse aos jogadores antes do jogo, não tinham de ganhar, tinham era de fazer tudo por tudo para vencer e eles fizeram isso».

«Na flash as minhas primeiras palavras foram para dedicar a vitória ao Moreno. Havia um desejo muito grande, e as primeiras palavras foram nesse sentido na terça-feira quando treinámos pela primeira vez, de fazer tudo para vencer o jogo e dedicar a vitória ao Moreno, sabemos que estava em casa a ver o jogo e a torcer muito por nós, ainda para mais no dia de aniversário dele. Era o melhor presente para ele».

[Continuidade em Guimarães] «Há um ano tive o convite do Moreno, não foi fácil na altura aceitar; não era o contexto – não falo do clube – equacionava outro tipo de situações. Mas, juntando o clube com o gosto que percebi que o Moreno tinha de o ajudar, fez-me aceitar. Ainda bem que aceitei, porque vivi a experiência; conhecia do lado de fora, como adversário, mas viver por dentro fez-me perceber porque é que este clube é tão especial. Foi um prazer enorme, uma honra».

Nunca equacionei quando este contexto terminasse, em termos de Moreno, seguir como treinador principal. A minha ideia era esta, ajudar o mais possível a pessoa que me ajudou para trabalhar cá. Honrou-me muito o convite para poder continuar, numa perspetiva de futuro, alguma estabilidade em termos de funções, mas achei que apesar de o convite me ter honrado muito, achei que deveria manter a minha ideia inicial».