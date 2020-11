João Henriques, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa, após vitória por 1-2 frente ao Gil Vicente:

«Há muitas coisas a melhorar. Estamos satisfeitos com o resultado de hoje e com o somatório dos pontos, estamos satisfeitos com algumas coisas positivas que fizemos no jogo e, obviamente, não estamos satisfeitos com algumas coisas que não correram tão bem. Todo o trabalho é sempre mais fácil quando trabalhamos sobre uma vitória.

Na segunda metade correu menos bem sofrer o golo e permitir ao Gil Vicente ter mais bola e criar mais ocasiões. Queremos defender mais longe da baliza e ter mais bola, como fomos na primeira parte até fazer o golo. Depois houve um cero equilíbrio até ao intervalo. Na segunda parte, por mérito do Gil Vicente, conseguiu colocar-nos no nosso meio campo defensivo, apesar do Varela não fazer nenhuma defesa difícil. Depois queríamos jogar com a fadiga do Gil, refrescamos o ataque e acabou por correr bem.

[promoveu duas estreias no onze] São mais dois jovens que o clube tem nas suas fileiras que hoje demonstraram que têm qualidade e margem de progressão para continuarem a crescer. Não olho à idade, mas sim à competência e rendimento que têm durante a semana. Isso foi bom para eles, para nós e para o clube. Esta competitividade no plantel aumenta o que é bom. Temos vários jogadores que podem surpreender.

Até fazermos o golo, estivemos por cima no jogo e a primeira parte foi toda bem conseguida. Mas não podemos pensar que somos extraordinários e que os outros são todos cabeçudos ou outra coisa qualquer. Do outro lado está uma equipa muito boa que mostrou, não só contra o Vitória, mas também nos últimos jogos frente a dois grandes. Se calhar a exibição do Gil Vicente nos últimos três jogos merecia pontos, mas no detalhe fomos superiores e fomos mais astutos.»