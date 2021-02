Na véspera da visita à Luz, João Henriques pretende dar seguimento ao bom momento do Vitória apesar de esperar uma reação de um Benfica «de orgulho ferido».



«Queremos conquistar os três pontos. Todo o Benfica, dos jogadores, ao treinador e aos adeptos, está ‘ferido' no orgulho. As equipas boas costumam estar preparadas para reagir. Vamos tentar fazer com o que não sejam capazes de reagir. O Benfica é sempre o Benfica. Tem um plantel de qualidade vastíssima», disse, em videoconferência de antevisão ao jogo.



O treinador dos vitorianos mostrou-se convicto de que não há «mais nem menos facilidades» em defrontar agora os encarnados face ao jogo da Taça da Liga em dezembro. João Henriques acrescentou que «equipas boas» com a das águias, «raramente têm períodos muito longos de maus resultados».



«Na altura, não achei que o jogo da Allianz Cup, frente ao Benfica, fosse fácil. Foi difícil, mas fomos competentes para conseguir ter o empate. Eu faço aqui uma comparação: um animal selvagem, quando está ferida, uma águia no caso, dá bicadas tremendas a quem tenta tratar dela, quanto mais a quem a quiser agredir. Nós queremos conquistar os 3 pontos, mas sabemos que o clube, a equipa, o treinador, os adeptos, estão feridos no seu orgulho, porque é um momento menos positivo da história recente», referiu.





Com 29 pontos em 15 jornadas, a quatro do Benfica, João Henriques realçou o crescimento da equipa e frisou que a equipa está preparada para um «duelo competitivo», no qual espera o adversário a jogar novamente com uma linha de quatro defesas.

O técnico da formação minhota aproveitou para desejar «rápidas melhoras» a Jorge Jesus, infetado com Covid-19, referindo que a sua ausência pode influenciar o rendimento da equipa do Benfica quer pela positiva como pela negativa.

Com Bruno Varela, Jorge Fernandes e Pepelu de regresso às opções, João Henriques considerou ainda importante «sentir que o plantel está preparado para jogar de três em três dias» e para uma possível «rotatividade», a propósito do duelo com o Belenenses, na próxima segunda-feira, em Oeiras.



Por último, o treinador fugiu à questão relacionada com a transferência falha de Tomás Ribeiro, do Belenenses para o D. Afonso Henriques, preferindo sublinhar a promoção do médio Tomás Handel da equipa B à principal.

O Vitória joga na Luz, esta sexta-feira, às 19h00.