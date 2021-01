Se nada de (mais) extraordinário acontecer, é nesta quinta-feira que o Vitória de Guimarães vai finalmente realizar o seu primeiro jogo em casa no ano 2021, com a receção ao Nacional, no jogo que, inicialmente marcado para 2 de janeiro e adiado devido aos casos de covid-19 nos conquistadores, encerra agora a 12.ª jornada da I Liga. Os minhotos encaram os insulares após um fim-de-semana penoso, marcado pelos dois adiamentos do jogo ante o Farense, devido ao gelo no relvado do Estádio D. Afonso Henriques.

Tirando desde logo a dúvida sobre esse obstáculo, que motivou a passagem do jogo com o Farense para 17 de fevereiro, João Henriques informou que o relvado está pronto para receber o jogo, agendado para as 21h45 de amanhã. Por outro lado, em videoconferência de imprensa, assumiu que os adiamentos custaram perda de «ritmo competitivo».

«Isso [a paragem] faz com que haja um calendário mais apertado. Com mais ritmo competitivo, a equipa poderia estar melhor. Prejudicou-nos. Sentimos que estávamos muito bem, com ritmo alto e qualidade para competirmos. Mas, fisicamente, estamos obviamente disponíveis. Estamos prontos para o Nacional», sublinhou, na projeção do encontro.

O fator casa não tem sido a maior força do V. Guimarães, que no D. Afonso Henriques tem duas vitórias e quatro derrotas, pese três delas terem sido ante Sporting, FC Porto e Sp. Braga, equipas do topo da tabela. Fora, conseguiu 14 dos seus 20 pontos. Caso vença o primeiro de dois jogos em atraso, mantém a possibilidade de aproximar-se e ultrapassar o P. Ferreira e de chegar mais perto do Sp. Braga.

Por outro lado, olhando para o Nacional, que vem de duas jornadas com derrotas e da eliminação da Taça de Portugal, João Henriques reconheceu que os resultados mais recentes interromperam o «processo ascendente» dos alvinegros, mas sublinhou que o conjunto de Luís Freire joga «com qualidade», acrescentada a jogar fora de casa, face aos problemas que o relvado do Estádio da Madeira apresenta por vezes.

«É uma equipa que vai apresentar dificuldades óbvias, mas temos os nossos argumentos para o primeiro jogo em casa de 2021», lançou.

João Henriques abordou ainda a continuidade do futebol em Portugal no meio da pandemia da covid-19. «Devemos continuar para bem do futebol português e para o entretenimento das pessoas em casa. Seria muito penalizador pararmos. Isso até poderia colocar em causa o futuro do futebol em Portugal», expressou.

Siga o V. Guimarães-Nacional, ao minuto, no Maisfutebol. Gustavo Correia é o árbitro do encontro.