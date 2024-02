Jota Silva, jogador do Vitória de Guimarães, em declarações na flash interview da SportTV1, após o empate a duas bolas frente ao Benfica, em jogo da 21.ª jornada da Liga:



«Este prémio é de toda a equipa. Não vou ser demasiado humilde: foram dois pontos perdidos. É bom somar, mas pelo que fizemos, pelo que foi o jogo, pela entrada forte, pelas oportunidades que tivemos, merecíamos ter saído com os três pontos. Mais uma vez ficou provado o que é ser Vitória, é olhar o adversário nos olhos e a baliza adversária.



É o que é, é somar. Foi uma semana de muita carga, vamos descansar para ir a Portimão buscar os três pontos.



Com menos um é mais difícil. O Benfica tem qualidade, não vamos esconder isso. Optámos por ficar mais baixos e sair em transição. Tivemos uma ou duas oportunidades para matar o jogo. Não marcámos e o Benfica chegou ao empate. Quero realçar o grande jogo que fizemos. Deixo uma palavra aos adeptos, não era fácil com este tempo, mas tivemos uma casa cheia e mais um inferno branco.



Costumo dizer que todos os jogadores deviam passar pelos distritais. Os jogos são jogados em circunstâncias difíceis. Há bem pouco tempo estava lá com relvados do género que às vezes até são perigosos. Fomos atrás do jogo com o terreno que tínhamos e com o tempo que estava. Dou uma palavra a este grupo que é fantástico. Fizemos um grande jogo.»