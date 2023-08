Vivem-se momentos de turbulência em Guimarães. A eliminação europeia causou mossa, Moreno colocou o lugar à disposição mesmo vencendo na primeira jornada do campeonato e o Vitória foi a jogo com João Aroso como interino no banco. Não deslumbra, mas tem feito das vitórias uma espécie de paliativo. Depois de vencer o Estrela a abrir, derrotou o Gil Vicente (2-1) no Estádio D. Afonso Henriques.

A melhor entrada em jogo não teve tradução em golos e a vitória, perante um Gil motivado pela goelada na primeira jornada, foi uma reação enérgica à desvantagem imposta por Baturina a fazer a diferença. Um golo olímpico de Tiago Silva deu o empate antes de Nelson da Luz aplicar a estocada final.

Com uma entrada triunfante na Liga, em que venceu por cinco bolas a zero em casa o Portimonense, o Gil Vicente foi um dos principais protagonistas da primeira jornada. Viajou até Guimarães com o mesmo onze para defrontar um Vitória débil perante o cenário exposto, com Paulo Turra no camarote presidencial a assistir ao jogo.

O caráter efémero do futebol

Mas, os dados da balança que dariam maior dose de comodidade ao Gil para este dérbi minhoto, rapidamente se esfumaram à flor do relvado. Apenas com uma alteração no onze – Handel regressou após castigo e relegou Zé Carlos para o banco de suplentes – o Vitória superiorizou-se, teve mais bola e mais iniciativa.

Organizado, mas com pouca iniciativa, e retraído até, o Gil Vicente foi-se limitando a ser competente no processo defensivo, sem grandes rasgos ofensivos. Ameaçou a equipa da casa, com Paulo Turra no D. Afonso Henriques, a ver o jogo. Mas, as ameaças careceram de maior ímpeto na hora de visar a baliza adversária.

Dois remates às malhas laterais, um de Afonso Freitas e outro de André Silva, foram os lances de maior perigo. Bruno Gaspar ainda chegou a introduzir a bola na baliza, mas foi assinalado fora de jogo a Jota Silva no início da jogada ao aparecer bem a cabecear na cara de Andrew, que fez uma defesa vistosa.

Golo olímpico antes do rasgo de Luz

Esta efemeridade do futebol continuou a sentir-se no início do segundo tempo. Pouco justificando, numa fase em que até fazia por pausar o jogo, o Gil Vicente colocou-se na frente do marcador. Remate de Dominguez, um dos melhores dos galos, a obrigar Varela a fazer uma defesa apertada. Baturina aparece com faro de golo a recarregar com sucesso.

Foi o clique para uma reação enérgica do Vitória, apoiado por mais de 15 mil espetadores. Tiago Silva empatou de canto direto, marcando um golo olímpico apenas seis minutos depois do golo gilista. Galvanizou o Vitória na corrida atrás da cambalhota no marcador, que acabou por surgir num momento de inspiração de Nelson da Luz. Depois de duas tabelas no corredor central o extremo adaptado a lateral rematou de pé direito, fazendo o segundo da tarde.

Triunfo justo dos vimaranenses, que têm feito dos triunfos um paliativo para a convalescença pós eliminação da Liga Conferência. Segue-se a era de Paulo Turra no comando técnico dos vimaranenses, que somam duas vitórias em duas jornadas no campeonato.