Moreno, treinador do V. Guimarães, comentou desta forma a derrota frente ao Portimonense (2-1), na 3.ª jornada da Liga 2022/23. Declarações em conferência de imprensa após o jogo, reproduzidas pela Agência Lusa:

«Fizemos uma primeira parte muito boa. O Portimonense teve um lance de perigo e nós tivemos várias oportunidades, mas não conseguimos finalizar. Na segunda parte, voltámos a entrar bem, fizemos o mais difícil, que era ficar em vantagem, mas a equipa não soube estar em campo com essa vantagem. O jogo partiu-se muito e não era isso que queríamos. Nunca conseguimos juntar linhas, nunca conseguimos ter bola. O Portimonense com um jogo muito direto e a nossa equipa muito partida, nunca nos conseguimos ajustar.»

Os golos e a justiça do resultado: «Depois do empate, a equipa volta a organizar-se, volta a estar 'por cima' e volta a ter oportunidades, mas não conseguimos novamente finalizar. E o Portimonense, numa jogada bem elaborada, consegue fazer o 2-1. A partir daí, acabou o jogo, não sei quantos minutos ainda se jogaram, ainda conseguimos ter uma boa oportunidade pelo André Amaro, mas o jogo foi muito isto. Não me parece minimamente justo o resultado, mas falar de justiça aqui é quem marca mais golos, e a verdade é que o Portimonense fez dois e nós só um.»

O futuro do Vitória: «É muito melhor preparar a semana sobre vitórias, mas não vamos perder o equilíbrio. Não é a derrota que vai fazer com que a gente abane, porque houve muita coisa boa. Para ter pontos é preciso ter mais eficácia ofensiva e sermos mais rigorosos no momento defensivo. Não conseguimos levar os três pontos, nem um ponto, e também sinto alguma falta de experiência de toda a gente, do grupo e da equipa técnica. Que sirva de aprendizagem para jogos futuros. Os nossos adeptos vão ser muito importantes nestes momentos. Somos um grupo muito jovem. É bom ter o seu apoio nas vitórias, mas neste momento de desconforto, pedimos compreensão e que entendam que isto pode acontecer. Agradecer, em nome do grupo de trabalho, o apoio que nos deram.»