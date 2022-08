O momento decisivo do Portimonense-V. Guimarães (2-1) surgiu ao minuto 88 e teve contornos polémicos. Não no lance em si, concluído por Yago com um belo cabeceamento, mas pela forma como o avançado brasileiro decidiu festejar o golo.

Já depois de alguma tensão entre os adeptos do Vitória e Moufi, Yago Cariello pegou na bandeirola de canto após o 2-1 e apontou-a na direção da bancada onde estava a falange de apoio da formação minhota, simulando uma metralhadora.

O gesto incendiou os ânimos em Portimão e os próprios jogadores da equipa visitante procurar tirar satisfações de Yago, que apressou-se a pedir desculpa pelo festejo, porventura irrefletido.

Ora veja: