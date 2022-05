O Vitória de Guimarães anunciou, nesta quarta-feira, a contratação de Matheus Índio.

O emblema minhoto revela que paga 250 mil euros por 50 por cento do passe do médio brasileiro, que estava no Trofense.

Matheus Índio assina um contrato válido até 2025.

Formado no São Caetano, o médio brasileiro cumpriu as duas últimas épocas no Trofense.