Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (1-0) frente ao V. Guimarães:

«Foi um jogo muito equilibrado na primeira parte, sem balizas, o Vitória teve mais qualidade do que nós na posse, mas sem criar perigo. E num lance infantil uma vez mais permitimos a vantagem ao adversário. Tentámos tudo, a segunda parte teve sentido único, arriscámos de princípio a fim, tivemos o mérito de encostar o Vitória sem permitir contra-ataques. Fomos refrescando as pedras da frente, carregámos muito mas não tivemos a felicidade de fazer o golo. Não levamos pontos daqui imerecidamente. Não querendo tirar mérito ao Vitória, temos muita responsabilidade, demos mais um brinde».

[Faltou intensidade?] «Não estivemos ágeis sobre a bola no início da primeira parte, abordámos os lances de forma facilitada, em que os adversários giravam rápido demais os nossos jogadores, como o Rochinha. Não estivemos agressivos e bem posicionados nos primeiros 25 minutos do jogo. Depois não, as coisas foram diferentes. Sentimos a forma infantil como sofremos o golo. Fomos corajosos à procura de outro resultado».