Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (2-1) sobre o Famalicão:

«Nós às vezes analisamos o jogo a quente e temos a tendência de dizer que um golo sofrido cedo foi uma má entrada. Nem sempre é assim, hoje não entrámos mal no jogo. O Famalicão na primeira oportunidade faz golo, com mérito. Tentámos sair a jogar com bola, estivemos por cima, tivemos um golo anulado e chegámos à igualdade com mérito. Num jogo depois de três derrotas a jogar em casa e entrar a perder estava tudo preparado para a tremedeira, mas a equipa teve qualidade e caráter. Parabéns aos adeptos, estivemos todos juntos e quando assim é fica mais difícil para o adversário e temos de dar continuidade».

[Pode ser o clique] «Vejo as coisas como um discurso realista, é o que é. Estivemos muito mal com o Arouca, não tivemos capacidade de ter bola. Mais do que o clique tem de ser rápido, ter o nosso foco. Nunca ninguém deixou de trabalhar fortíssimo durante a semana, há jogos em que tivemos dificuldade em fazer o transfer, temos é de prepara o próximo jogo com o mesmo compromisso, atitude e intensidade».

[Segredo é manter o registo nos nove jogos que faltam?] «Andámos muitas vezes no sobe e desce. Esta é a segunda vez que conseguimos repetir o mesmo onze, por várias situações. Já cometemos vários erros, são três pontos muito importantes, fomos superiores,mas já está e temos de trabalhar forte já para o próximo jogo».

[Eleições] «O Vitória é um clube muito grande, com uma massa adepta tremenda. Isso ficou demonstrado na fluência, isto é um clube ímpar. Todos nós, de presidente ao roupeiro, damos tudo pelo clube, temos de agradecer a quem dá tudo pelo clube. Às vezes não conseguimos o que queremos, mas estamos cá para querer melhorar e querer colocar o clube nesta senda de vitórias, que é o que nos alimenta, com intensidade, qualidade e caráter dentro de campo».