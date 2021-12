O Vitória de Guimarães visita este sábado (20h30) o Paços de Ferreira para a 13.ª jornada da Liga. Na antevisão do encontro, Pepa falou sobre a agressividade da sua equipa, que tem originado algumas baixas, como a de Mumin.



O defesa-central cumpre um jogo de suspensão após ter sido expulso por acumulação de amarelos frente ao FC Porto: «Há situações que só se resolvem com a própria experiência. São precisos minutos e jogo. Entre sermos macios e pouco intensos e andarmos no limite do cartão amarelo, mas sermos fortes na reação à perda e agressivos, preferimos a segunda opção. Claro que é preciso dosear a agressividade, mas estamos a falar de um erro ou de outro. Temos de andar no limite da agressividade.»



André André, Joseph, Rúben Lameiras e Herculano falham a visita à Capital do Móvel, por lesão, enquanto Borevkovic e Oscar Estupiñán estão novamente disponíveis.



«Somos uma equipa com margem para crescer, sabendo que a margem de erro é muito pequena, muito reduzida. É preciso saber viver nesta ‘balança’ de uma equipa com margem para crescer e de uma margem de erro reduzida. Queremos voltar às vitórias no campeonato para ‘trepar’ na classificação. Com naturalidade, os resultados vão surgir. Cabe-nos perceber os momentos do jogo. Qualquer erro se paga muito caro. Depois, temos de ‘agredir’ nos sítios e momentos certos», concluiu Pepa.