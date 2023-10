São quatro as equipas que têm dois jogadores representados na equipa da jornada oito da Liga, que terminou este domingo, com a vitória do Sporting frente ao Arouca.

Vitória de Guimarães, Sp. Braga, FC Porto e Desp. Chaves, tudo conjuntos que se fazem representar nesta lista com dois futebolistas.

Os flavienses, de resto, têm o único jogador com nota máxima do Maisfutebol: Héctor Hérnandez, ele que fez um hat-trick frente ao Gil Vicente.

O clube de Barcelos é um dos três que tem um jogador representado, juntamente com Benfica e Moreirense.

A equipa da jornada oito da Liga, elaborado pelo somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol, com as pontuações estatísticas do Sofascore: