A FIGURA: João Mendes

Entrou ao minuto 75 para os quinze minutos finais, regressando após lesão. Ajudou a mexer com o jogo, com pezinhos de lá, com várias jogadas de envolvência, mas sem sentido prático. Até ao minuto 98, em que com um remate pleno de intenção amealhou um ponto para o Vitória. Sétimo golo do médio com a camisola do Vitória.

O MOMENTO: golo do Vitória (90+8m)

Bola longa para o ataque por Tiago Silva, depois de um primeiro desvio a bola é cortada por José Fonte na meia lua na disputa com Borevkovic, sobrando para a entrada da área. De primeira, sem deixar o esférico bater no relvado, enche o pé e fazendo a bola sobrevoar Matheus, estabelecendo assim o empate.

OUTROS DESTAQUES

Vítor Carvalho

Estreia a marcar com a camisola do Sp. Braga. O brasileiro foi acrescentado ao onze arsenalista num meio campo mais povoado do que o habitual, dando consistência à equipa. Jogou simples e sem complicações, sendo um elemento capaz de dar músculo ao meio campo.

Tiago Silva

O jogador mais intenso do V. Guimarães, a equilibrar com a sua entrega ao jogo o menor número de elementos com que os vimaranenses se apresentaram no meio campo. Jogo completo, quer a ocupar espaços quer a sair a jogar.

Victor Gomez

Foi através do seu flanco, com alguns cruzamentos tensos, que o Sp. Braga criou mais perigo e teve capacidade para estender o seu jogo. Foi várias vezes à linha, iludindo as marcações, para cruzar com perigo.

Jota Silva

Lutou muito e correu muito, igual a si próprio, mas esteve algo desconcertado. Ainda assim, foi dos elementos mais aguerridos do Vitória e aquele em quem os vimaranenses mais esperanças foram depositando de poder mexer com o jogo.