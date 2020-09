O treinador do Vitória de Guimarães, Tiago Mendes, não espera facilidades por parte do Rio Ave, na ressaca da vitória europeia dos vilacondenses.



«Antes de mais, parabéns ao Rio Ave pela passagem à próxima fase da Liga Europa. É uma equipa super competente, que há muitos anos mantém uma espinha dorsal, que tem feito grande ligas nos últimos anos. Esperamos um jogo complicado e difícil, num estádio complicado», começou por dizer na conferência de imprensa de antevisão do encontro deste domingo.



O técnico português mostrou-se preocupado com «as condições do vento» no Estádio dos Arcos, que «alguns jogadores ainda não conhecem».



Tiago confessou que a equipa ainda está à procurar de um melhor entendimento e pede tempo para trabalhar, depois de uma derrota caseira, por 0-1, diante do Belenenses, no arranque da I Liga.



«O que quero que se entenda é que precisamos de tempo. Os nossos jogadores precisam de se conhecer, de estar juntos, de ganhar dinâmicas e comportamentos. Foi o que falhou no primeiro jogo», admitiu.



O antigo internacional português mostrou-se satisfeito com as soluções que tem à disposição no plantel. «Como treinador, quero ter boas dores de cabeça para decidir quem coloco a jogar (…). Quero que toda a gente sinta que quanto melhor estiver cada um deles, melhor estará o companheiro e isso fará com que a equipa cresça. Estamos bem apetrechados», atirou.





O Vitória de Guimarães desloca-se até Vila do Conde, este domingo, para defrontar o Rio Ave, a partir das 21h00.