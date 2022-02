Um adepto do V. Guimarães sofreu um enfarte no decorrer do dérbi com o Sp. Braga registando-se momentos de tensão na Bancada Poente, ainda na primeira parte do jogo.

O referido adepto foi assistido na bancada pela equipa de emergência médica, gerando-se uma enorme confusão atrás do banco do Vitória com os adeptos a pedir socorro.

Após ter sido assistido no hospital, o adepto do Vitória foi encaminhado para o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, sendo que está livre de perigo.