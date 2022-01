André Almeida está infetado com covid-19 e falha a visita do Vitória a Portimão, informou o clube.



O internacional sub-21 português junta-se assim a Ricardo Quaresma (lesionado) e a Alfa Semedo (a participar na CAN) entre os indisponíveis no plantel vimaranense.



O médio de 21 anos leva mais de mil minutos de utilização na equipa do Vitória esta temporada repartidos por 22 encontros.