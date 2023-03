O Arouca foi a Guimarães impedir que o comboio europeu descolasse, dando um sinal de que tem argumentos para requisitar bilhete. A jogar em casa de um Vitória motivado, que não perdia há seis jogos, os arouquenses amealharam os três pontos (0-2) com um triunfo construído na segunda metade.

A primeira parte do V. Guimarães foi prometedora, faltando apenas o golo, mas uma segunda parte matreira e letal do Arouca inverteu por completo o cenário. No quinto lugar, à partida para este jogo com seis pontos de margem para este Arouca, os vimaranenses queriam cavar um fosso para este adversário, mas acabaram por acontecer precisamente o contrário.

Foi o Arouca a aproximar-se na tabela classificativa, ganhando três pontos ao adversário que ocupa atualmente o último lugar que garante a participação nas competições europeias na próxima temporada.

Cerco vimaranenses, mas sem ataque

Foi um Arouca “à espreita” aquele que se apresentou na cidade berço. Bem organizado e compacto sem bola no momento defensivo, tendo nos homens da frente – essencialmente Antony e Mujica – setas apontadas à baliza do jovem guarda-redes Rafa, o conjunto de Armando Evangelista cedo provou que a qualquer momento podia esticar o jogo e provocar calafrios.

Dominou a equipa da casa, teve mais bola e mais iniciativa, mas faltou efetivar o domínio com maior dose de assertividade no ataque. O Vitória foi colecionando cantos, teve várias aproximações à área, e até criou lances de potencial perigo. Mas, ia faltando sempre qualquer coisa: ou maior pontaria na finalização ou a tomada de decisão no último passe.

Uma bola nas malhas laterais de Jota Silva, na ressaca a um remate de Safira, terá sido o momento de maior perigo da primeira parte, em que os treze remates da equipa de Moreno tiveram em Arruabarrena um oponente seguro para ir mantendo a sua baliza a zeros. Ou seja, o Vitória montou o cerco à baliza adversária, mas faltou efetivar o ataque.

Cinismo arouquense faz desmoronar o castelo

Aquilo que o Vitória não conseguiu fazer na primeira metade, agredir o adversário, fez o Arouca no reatar do encontro, colocando-se em vantagem por Mujica. Cruzamento de Quaresma na esquerda, o avançado ganha à oposição e desvia de forma subtil, fazendo a bola entrar junto ao poste mais distante. Balde de água fria num D. Afonso Henriques com quase 22 mil pessoas.

Depois de uma primeira parte de qualidade dos vimaranenses, a entrada no segundo tempo com o golo sofrido fez a equipa desconfiar. Teve receio nos duelos, e deixou o Arouca confortável. Os arouquenses seguraram o ímpeto vitoriano, muitas vezes com bola, e tentaram aproveitar o espaço para fazer a diferença em contragolpe.

Foi precisamente isso que aconteceu. O Vitória fez por ser aguerrido, mas não conseguiu impor-se no jogo e viu o Arouca chegar ao segundo em contra ataque. Sylla conduziu a transição e isolou Antony, que driblou Rafa e atirou para a baliza deserta, praticamente sentenciando o jogo.

Com este triunfo, os arouquenses animam a luta pelos lugares europeus, travando o bom momento dos vimaranenses. A equipa de Armando Evangelista regressa aos triunfos depois de dois jogos sem ganhar.