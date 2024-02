A FIGURA: Di Maria

Duas assistências para recuperar duas desvantagens, fazem do argentino a figura do encontro na cidade berço. Perante circunstâncias adversas, Di Maria teve a clarividência suficiente, que muitas das vezes faltou aos colegas, para definir bem e na hora certa. Bom trabalho pela direita a dar o primeiro golo a Rafa, cruzamento milimétrico a partir do lado direito aproveitando a nesga que até então não estava a ter, para evitar a derrota.

MENÇÃO HONROSA: Jota Silva

Não marcou, mas foi o elemento da sociedade Silva que mais se evidenciou. Saiu esgotado nos últimos minutos do encontro, num espelho do que foi a sua prestação. Muito transpiração, mas também muita inspiração. Jogo completo, a equilibrar a equipa e a dar capacidade ofensiva.

O MOMENTO: expulsão de Borevkovic (64’)

O central estava a fazer um jogo irrepreensível, sendo um dos destaques do Vitória. Num lance fatídico, em que deixou escapar o esférico, acabou por ser imprudente na entrada sobre Floentino. Vermelho direto, estancando um Vitória que estava confortável no jogo.

OUTROS DESTAQUES

Handel

Mais um jogo assombroso do médio do Vitória de Guimarães. Discreto, mas de uma eficiência inquebrável. Lutou quando teve de lutar, vestindo o fato de macaco, mas também pôs o fato de gala quando assim teve de ser. Prestação muito completa.

Trubin

O guarda-redes do Benfica fez uma série de intervenções de recurso, ajudando a manter o Benfica ligado ao jogo. Num dos lances da partida evita aquele que seria o 3-1 ao defender com o pé esquerdo quando Jota lhe apareceu isolado pela frente.

Tiago Silva

Volta a marcar, já o tinha feito na quinta-feira, desta vez da marca dos onze metros. Foi um pilar no meio campo do Vitória, disponível para ir à luta em condições muito adversas. Travou vários duelos e distribuiu com critério.

Arthur Cabral

A marcar nos últimos três jogos, o avançado brasileiro ficou no banco de suplentes. Foi lançado para a segunda metade, ainda a tempo de igualar o encontro em cima do minuto noventa ao marcar de cabeça na área.