O V. Guimarães está a contactar os seus associados com mais de 70 anos de idade com o intuito de entregar em suas casas bens essenciais ou artigos de farmácia, numa medida solidária de luta contra a propagação da pandemia Covid-19.

Em comunicado, o clube vimaranense anuncia a implementação deste plano de ação, que partirá da iniciativa do clube, mas no qual são disponibilizados contactos para que as pessoas pertencentes a este grupo de risco possam entrar em contacto direto com o Vitória.

De resto, o V. Guimarães dá conta que irá «cumprir todos os procedimentos de segurança recomendados pela Direção Geral de Saúde na implementação deste serviço de apoio» aos mais vulneráveis.

Recorde-se que o Vitória, em conjunto com a Câmara Municipal de Guimarães e a claque oficial White Angels, está a promover uma recolha de fundos para auxiliar o Hospital Senhora da Oliveira. Os adeptos do Vitória colocaram igualmente tarjas de incentivo na entrada desta unidade hospitalar.