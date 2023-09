A equipa técnica do Vitória de Guimarães foi reforçada com a entrada de João Costeado.

À espera que sejam reconhecidas as habilitações do novo treinador principal, o brasileiro Paulo Turra, o emblema minhoto recruta um técnico que tem o nível IV da UEFA, um mínimo exigido para a ficha de jogo.

«Com 10 anos de ligação como jogador e seis como treinador dos guarda-redes do Vitória Sport Clube, João Costeado passa a fazer parte do corpo técnico da equipa principal. Treinador com larga experiência no futebol português e natural de Guimarães, Costeado detém o nível quatro da UEFA PRO, pelo que compensa a situação provisória de Paulo Turra», informa o clube vimaranense.

Internacional português, Costeado promete encarar o desafio com todas as forças: «Neste regresso ao clube, estou aqui para ajudar o Paulo Turra e o Vitória SC. Só penso em ajudar o melhor possível o clube que sempre amei.»