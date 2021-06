O Vitória de Guimarães iniciou a pré-temporada sem 11 futebolistas que estão contratualmente ligados ao clube e que fizeram, inclusive, parte do plantel principal na temporada passada. Segundo apurou o Maisfutebol, esse lote de jogadores não faz parte dos planos de Pepa para a época 2021/22.



Assim, os guarda-redes Nicolas Tié, Mário Évora e Jhonatan Luiz, os defesas Suliman e Zié Ouattara, os médios Miguel Luís, Mikel Agu e Elias Abouchabaka, e os avançados Jacob Maddox, Lyle Foster e Noah Holm estão na listas de dispensas dos vitorianos.



A excepção foi Sacko. O defesa foi autorizado a apresentar-se mais tarde depois de ter estado ao serviço da seleção do Mali.



Os conquistadores divulgaram ainda o plano para a pré-temporada que contempla um estágio em Tróia, entre 4 e 10 de julho, e seis jogos de preparação contra Feirense (3 de julho), Sporting B (7 de julho), Mafra (10 de julho), Boavista (14 de julho), Gil Vicente (17 de julho) e Vitória B (21 de julho).



A lista dos jogadores que marcou presença no arranque da temporada do Vitória:



Guarda-redes: Trmal, Varela, Celton Biai e Antal;



Defesas: Jorge Fernandes, André Amaro, Mumin, Sílvio, Maga, Rafa Soares, João Mendes, Afonso Freitas, Miguel Magalhães e Hélder Sá;



Médios: Janvier, André Almeida, André André, Joseph, Handel, Gui e Dani Silva;



Avançados: Oscar Estupiñan, Rochinha, Rúben Lameiras, Quaresma, Bruno Duarte, Edwards, Herculano,