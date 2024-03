A FIGURA: Jota Silva

Chegou da seleção, integrou os treinos praticamente sem dormir, e apresentou-se no D. Afonso Henriques para vestir, uma vez mais, a capa de herói. Com algumas arrancadas nos momentos iniciais do jogo, o atacante ia tendo bola longe dos locais de decisão. Lutou muito, esperando pela oportunidade certa, que chegou ao minuto 68. Marcou pela quarta jornada consecutiva, dando os três pontos ao Vitória.

O MOMENTO: golo do Vitória (68’)

Insistência de Bruno Gaspar pela direita, a subir à linha para tirar o cruzamento com as medidas certas para a área. Jota Silva, à ponta de lança, ganha nas alturas e cabeceia de forma certeira para o fundo das redes, fazendo a bola entrar junto ao poste, sem hipótese de defesa para Kewin naquele que foi o único golo da partida.

OUTROS DESTAQUES

Kodisang

Única novidade no dois onzes, o extremo regressou à equipa do Moreirense e foi pelas suas ações que os cónegos conseguira, esticar o seu jogo. A partir do lado direito, conseguiu fugir algumas vezes a Mangas.

Tiago Silva

Mais um jogo combativo do capitão do Vitória, a ter muito trabalho numa espécie de jogo de xadrez no setor intermediário. Soube ler o jogo e conseguiu fugir às armadilhas adversárias.

Ofori

O responsável maior pela forma como o Moreirense durante largos períodos do encontro conseguiu impor o ritmo que mais lhe interessava no jogo. Bem com bola e também na ocupação dos espaços.

Bruno Gaspar

Jogo muito competente do lateral, a equilibrar a equipa e, ao mesmo tempo, a dar amplitude ao ataque do Vitória. Exemplo disso mesmo é a forma como aparece a cruzar para o golo do Vitória.