Margem aumentada para o sétimo, terreno ganho ao quinto. São estas as contas da 30.ª jornada da Liga para o V. Guimarães com o triunfo sobre o Paços de Ferreira, alcançado no D. Afonso Henriques por números expressivos. Quatro bolas a zero foi o resultado de um jogo acidentado em que o Paços acabou reduzido a dez depois de ter visto serem-lhe assinaladas três grandes penalidades.

Com três pontos a separar as duas equipas à partida para esta ronda, os castores acalentavam a esperança de igualar o adversário e então entraram em campo a fazer por isso, mas sucumbira perante as incidências do jogo e a letalidade de um Vitória que após perder frente ao FC Porto voltou a jogar em casa, desta vez conseguindo o triunfo.

Tiago Silva apontou o primeiro do encontro, Bruno Duarte bisou e Lameiras fechou a contagem. Um golo a abrir o encontro e outro a fechar a primeira parte, em momentos chave do jogo, acabaram por ser determinantes para o regresso aos triunfos por parte do conjunto de Pepa.

Jogas tu, que marco eu...

A apenas três pontos a tabela classificativa, o Paços de Ferreira apresentou-se em Guimarães de forma desinibida, a jogar com critério e ousadia. Demonstrou isso mesmo nos instantes iniciais testando a atenção de Bruno Varela. Com personalidade, a equipa de César Peixoto livrava-se da pressão com tranquilidade e depois da paciência no setor mais recuado apareceu com vários homens no ataque.

Só que o Vitória foi letal. Marcou logo aos seis minutos na transformação de uma grande penalidade por Tiago Silva. Maracás varreu Bruno Duarte depois de ser iludido pela mudança de direção do avançado, André Ferreira ainda adivinhou o lado, mas o remate de Tiago Silva, forte e colocado, levava selo de golo.

A dose repetiu-se no último minuto do primeiro tempo. Numa correria pelo lado esquerdo Rafa Soares ganhou terreno, cruzando depois com as medidas certas para o coração da área. Bruno Duarte, o substituto de Óscar Estupiñán ganhou nas alturas desviando de forma letal para o fundo das redes.

Ao ferro, e mais dois penáltis

O arranque promissor do Paços não teve expressão no resultado e a noite tornou ingrata para a equipa de César Peixoto. O Vitória corrigiu a trajetória e depois de uma falsa partida, reorganizou-se e a segunda parte foi francamente melhor, com o resultado a cavalgar para números difíceis de imaginar no início do encontro.

Novo penálti deu a oportunidade a André Almeida para ampliar a vantagem, mas apenas na recarga o Vitória conseguiu marcar. Luiz Carlos foi expulso na sequência do lance, tornando ainda mais complicada a tarefa dos castores. Já com o jogo resolvido, o Vitória dispôs de nova grande penalidade. Novamente mão na bola, desta vez com interferência do VAR a alerta Hélder Malheiro. Lameiras não desperdiçou e estabeleceu o triunfo final por quatro bolas a zero.

Triunfo que acaba por se justificar para o V. Guimarães, ainda que com contornos acidentados. Um jogo que até ameaçou ser competitivo, acabou desnivelado e com a polémica impossível de fugir num duelo com três penáltis.