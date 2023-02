A FIGURA: Jota Silva

Irrequieto, como é costume, na frente de ataque do Vitória, o extremo foi o elemento que mais conseguiu mexer com o jogo. Marcou o único golo do encontro, mas para além disso esteve noutros lances de perigo. Abanou a rede adversária no arranque do encontro, mas estava em posição irregular. Pouco depois de marcar apareceu em boa posição, picou a bola sobre Nakamura, mas o remate saiu demasiado curto, permitindo a Pedrão fazer o corte. Não virou a cara à luta, como é seu timbre, dando muita luta ao jogo.

O MOMENTO: golo do Vitória (22’)

Passe longo de Varela a partir da sua área, com as medidas certas para as costas da defesa. Jota Silva ganhou em velocidade a relvas e perante a saída de Nakamura – algo precipitada – o extremo desviou de cabeça, ficando depois em condições de atirar para a baliza deserta. Joga simples: passe longo e abordagem com maior afinco de Jota, a conseguir fazer a diferença.

OUTROS DESTAQUES

Bruno Varela

Destacou-se num momento em que até nem seria propriamente de espera: nas assistências. Foi dos seus pés que saíram alguns dos principais lances de perigo do Vitória. Rápido e eficaz a lançar os colegas, é ele que faz a assistência para o primeiro golo.

Paulo Estrela

O médio do Portimonense tentou fazer por dar critério à equipa montada por Paulo Sérgio, mas nem sempre foi fácil. Importante também nos poucos lances de bola parada dos algarvios, a colocar com precisão na área.

Dani Silva

Cresce a cada jogo que passa o jovem médio que ascendeu da equipa B. Conduziu a bola com qualidade nas fases em que o esférico teimava e não andar à flor do relvado, e emprestou critério à equipa de Moreno.

Pedrão

O bombeiro de serviço na equipa do Portimonense. O defesa central fez vários cortes cruciais, sendo preponderante para que o conjunto algarvio mantivesse a desvantagem mínima no jogo.