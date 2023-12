O Vitória de Guimarães teve direito a presente de antevéspera de Natal, ao bater em casa o Rio Ave (1-0) pela margem mínima com um golo de grande penalidade. O jogo estava embrulhado, o Vitória não se encontrava perante o conforto do Rio Ave, mas Tiago Silva aproveitou para desembrulhar os três pontos a partir da marca dos onze metros.

Após quatro empates consecutivos, os vilacondenses, os reis dos empates, apresentaram-se personalizados e organizados em Guimarães, bloqueando o adversário. Faltou o que tem faltado: acutilância para fazer a diferença a nível ofensivo. O Vitória, mesmo perdido em vários momentos do jogo, teve mais audácia.

Acabou premiado com um daqueles triunfos em que, como se diz na gíria, é melhor o resultado que propriamente a exibição, os conquistadores igualam – à condição – o Sp. Braga no quarto lugar, chegando ao último jogo do ano com 29 pontos. O Rio Ave volta a perder cinco jogos depois, correndo o risco de cair para a zona perigosa.

Encaixe a pedir paciência

Após dois jogos vertiginosos no D. Afonso Henriques, em que o Vitória recebeu o FC Porto e o Sporting em embates de intensidade elevada, o jogo desta tarde em Guimarães foi precisamente o contrário. Lento, sem chama e sem intensidade, o espetáculo cedo ficou recém do encaixe das duas equipas.

Tentou assumir as despesas do jogo a equipa da casa, mas esbarrou num Rio Ave competente, bem posicionado e com uma organização assinalável, mesmo que a predisposição da equipa fosse mais reativa do que propriamente proativa. Ainda assim, tentando provocar o erro adversário e aproveitar esse erro, a equipa de Leandro Freire pareceu estar mais confortável com este limbo no jogo.

Sem conseguir criar qualquer lance relevante na primeira metade, em contraponto com o seu adversário, notou-se o desconforto do Vitória, que nem estava a conseguir encontrar os espaços com bola, nem afinava os momentos de pressão. Com uma bola enviada ao ferro por Costinha, num lance de insistência, os vilacondenses.

Castigo máximo desembrulha para o Vitória

Tinha mais bola o Vitória, mais cantos, mas a realidade é que com as suas ações o Rio Ave rematava mais e criava mais lances de registo. Mexeu Álvaro Pacheco, acrescentando ao jogo André Silva e Nuno Santos, melhorando o Vitória o seu processo ofensivo, ainda que sem deslumbrar. Mas, ainda assim foi notório que os vimaranenses ficaram mais cómodos.

Quando ninguém estava vincadamente por cima, o Vitória adianta-se no marcador num castigo máximo a punir os vilacondenses. Duplamente infeliz, Aderllan Santos deixa Mangas em jogo e depois na sequência do lance pisa o lateral. Tiago Silva, o homem dos penáltis no berço, não desperdiçou no duelo com Jhonatan e adiantou o Vitória no marcador.

Uma espécie de presente para o V. Guimarães, que sofreu até ao fim com o pressing final da equipa de Vila do Conde. Mas, segurou-se e aguentou a margem mínima, arrecadando os três pontos. Regresso aos triunfos dos vimaranenses.