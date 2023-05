A FIGURA: Mikey Johston

O atacante escocês naturalizado irlandês destacou-se no lado esquerdo do ataque do Vitória, sendo o principal elemento capaz de acelerar o jogo e provocar desequilíbrios. Indicou o caminho o caminho do triunfo vimaranense, com os dois cruzamentos que acabaram por resultar em golo. Com o pé direito bem calibrado, colocou a bola na cabeça de Villanueva e de André Silva.

O MOMENTO: golo de Villanueva

O Vitória estava melhor no jogo, mas a supremacia não se evidenciava de forma vincada em oportunidades. Com um golo de canto a equipa de Moreno desbloqueou o jogo. Cruzamento de Johnston na esquerda, para o central cabecear liberto de marcação, abrindo o ativo. Villanueva nem teve de saltar para adiantar os vimaranenses no marcador.

OUTROS DESTAQUES

André Silva

Marcou na Madeira frente ao Marítimo, voltou a marcar esta tarde, desta feita com um golpe de cabeça. Trabalhou muito no ataque, criou espaços e solicitou a desmarcação coroando a exibição com um golo.

Anderson

Apesar dos erros defensivos, o central acabou por se destacar ofensivamente ao aparecer várias vezes no ataque em momentos de finalização. Fez-se notar com vários remates de cabeça, alguns deles perigosos.

Afonso Freitas

De uma exibição discreta, mas competente, o lateral passa para uma tarde para relembrar, ao estrear-se a marcar na equipa principal do Vitória. Está no lance do segundo golo, ao servir Johnston, marcando depois num lance individual.

Mikel Villanueva

Um dos pilares defensivos do Vitória, esta tarde o defesa mostrou-se também ofensivamente. Mikel Villanueva abriu o ativo com um golpe certeiro de cabeça.